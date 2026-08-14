Έχουν περάσει σχεδόν 24 χρόνια από τότε που η Χάλι Μπέρι αναδύθηκε από τη θάλασσα φορώντας ένα μικροσκοπικό πορτοκαλί μπικίνι στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Die Another Day». Κι όμως, ακόμη και σήμερα, στα 60 της χρόνια, η ηθοποιός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη νεανική της εμφάνιση και την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η Χάλι Μπέρι, η οποία γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν φοβάται το πέρασμα του χρόνου. Αντίθετα, θεωρεί την ηλικία «προνόμιο» και αντιμετωπίζει τη νέα αυτή δεκαετία της ζωής της με αυτοπεποίθηση.

Μιλώντας τον Ιούνιο στην εκπομπή «TODAY», είχε δηλώσει: «Νιώθω διαφορετικά από ό,τι πίστευα ότι θα ένιωθα στα 60. Τι σημαίνει τελικά 60; Τι σημαίνει ηλικία πλέον; Είναι ένα συναίσθημα». Και πρόσθεσε: «Νιώθω πιο δυνατή, πιο έξυπνη, πιο σοφή, περισσότερο ο εαυτός μου και έχω μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής μου. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ακόμη εδώ και είμαι υγιής».

Η απόφασή της να μην «εξαφανιστεί» λόγω ηλικίας

Μπαίνοντας σε μια νέα δεκαετία της ζωής της, η Χάλι Μπέρι έχει αποφασίσει να μιλά ακόμη πιο ανοιχτά για τις γυναίκες που μεγαλώνουν και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την κοινωνία και τη βιομηχανία του θεάματος.

«Φτάνεις σε μια ηλικία όπου νιώθεις ότι σε περιθωριοποιούν και ότι σε υποτιμούν. Το αισθάνεσαι στη δουλειά, το αισθάνεσαι και από την κοινωνία», είχε δηλώσει στο «The Cut». «Έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω να με διαγράψουν. Γι’ αυτό έχω αναλάβει αυτή την αποστολή γύρω από την εμμηνόπαυση. Θα είμαι πιο δυνατή και πιο ηχηρή από ποτέ», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές υποστηρίκτριες της ενημέρωσης γύρω από την εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση, έχοντας μιλήσει ανοιχτά και για τις δικές της δυσκολίες, όπως η πνευματική θολούρα και η έντονη κόπωση.

Η διατροφή που ακολουθεί εδώ και χρόνια

Μεγαλώνοντας, η Χάλι Μπέρι προσάρμοσε τόσο τη διατροφή όσο και τη γυμναστική της, προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τις αλλαγές στο σώμα της. Όπως σημειώνει η Daily Mail, ακολουθεί εδώ και χρόνια διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες και πλούσια σε λιπαρά, ενώ η ίδια έχει εξηγήσει ότι αυτή η επιλογή συνδέεται και με τη διαχείριση του διαβήτη, με τον οποίο διαγνώστηκε σε ηλικία 22 ετών. Μετά τη διάγνωση, αποφάσισε να περιορίσει δραστικά τη ζάχαρη.

«Η υγεία μου διακυβευόταν, οπότε σταμάτησα απότομα τις συνήθειές μου που ήταν γεμάτες ζάχαρη. Έβγαλα από τη ζωή μου τα γλυκά, τα επιδόρπια, ακόμη και τα πολύ γλυκά φρούτα», είχε δηλώσει στο «Women’s Health».

Όπως εξήγησε, με τον καιρό άλλαξε και η γεύση της, με αποτέλεσμα τροφές όπως το ψωμί και τα γλυκά να μην της προκαλούν πλέον την ίδια επιθυμία. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η διατροφή της βασίζεται σε τροφές όπως κρέας, κοτόπουλο, αυγά και πολλά πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Γυμνάζεται πέντε φορές την εβδομάδα

Σημαντικό ρόλο στη φυσική της κατάσταση παίζει και η συστηματική άσκηση. Σύμφωνα με τον προσωπικό της γυμναστή, τον οποίο η ίδια έχει αποκαλέσει «μυστικό όπλο» της, η Χάλι Μπέρι γυμνάζεται περίπου πέντε ημέρες την εβδομάδα. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει γιόγκα, ασκήσεις ενδυνάμωσης, αερόβια άσκηση και πολεμικές τέχνες.

Μετά την είσοδό της στην εμμηνόπαυση, άλλαξε αρκετά τη ρουτίνα της και πρόσθεσε περισσότερη προπόνηση με βάρη. «Παλιότερα έκανα πολύ cardio. Τώρα προσπαθώ να αυξήσω τη μυϊκή μου μάζα, οπότε σηκώνω βάρη, κάτι που δεν έκανα ποτέ στο παρελθόν», έχει εξηγήσει.

Όπως είπε, παλιότερα βασιζόταν κυρίως στο βάρος του σώματός της, στο ποδήλατο και στο τρέξιμο. Πλέον έχει εντάξει στο πρόγραμμά της πιο βαριά βάρη, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, θεωρώντας ότι αυτό είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της.

«Παίζει ρόλο και η γενετική»

Η ίδια, πάντως, δεν αποδίδει τη νεανική της εμφάνιση αποκλειστικά στη διατροφή και τη γυμναστική.

Σε ανάρτησή της στο Instagram το 2018 είχε παραδεχτεί ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γονίδιά της. «Πολλοί με ρωτάτε πώς έχω καταφέρει να παραμένω σε τόσο καλή φυσική κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μέρος οφείλεται στη γενετική, αυτό είναι αλήθεια», είχε γράψει.

Η Χάλι Μπέρι είχε επίσης ασχοληθεί με την ενόργανη γυμναστική όταν ήταν μικρή, κάτι που, όπως πιστεύει, τη βοήθησε να έχει πάντα μια πιο αθλητική σχέση με το σώμα της.