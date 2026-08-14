Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

Από την λίστα που ανακοίνωσε ο Σέρβος τεχνικός, απουσιάζουν οι Τζέιμς Πένραϊς και Νίκλας Ελίασον οι οποίο βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου από την Ένωση.

Επίσης, εκτός είναι ο Χρήστος Αλεξίου και ο Μίλαν Βιτάλις, καθώς ο Ούγγρος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Κάιρινεν, Σαχαμπό, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι, Βάργκα και στη λίστα Β είναι ο Μπαλαμώτης.