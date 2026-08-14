Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατά, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.