Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 8 και τα 9 μποφόρ, έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, με ακυρώσεις και τροποποιήσεις να βρίσκονται σε ισχύ και την κατάσταση να παραμένει μεταβαλλόμενη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00.

Ακόμη, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έως τις 16:00.

Σύμφωνα με το ΛΣ και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα

Εντωμεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για τον Δεκαπενταύγουστο, που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής σοβαρά προβλήματα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί, υπολογίζονται περίπου στα δέκα λεπτά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Ο Προμαχώνας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη κίνηση, καθώς η ελεύθερη μετακίνηση στο πλαίσιο της Συνθήκης Σένγκεν έχει ενισχύσει τις οδικές μετακινήσεις από και προς τη Βουλγαρία και ευρύτερα τα Βαλκάνια.

Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, αυξημένη αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα είναι η κίνηση στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Σε συνεχή ροή τα λεωφορεία αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά το κύριο κύμα της εξόδου. Ο σταθμός αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν οδικώς για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει αυξημένη κινητικότητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά το μεγάλο κύμα των μετακινήσεων του Αυγούστου.