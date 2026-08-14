Σοκ έχει προκαλέσει στη Μασαχουσέτη η υπόθεση ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα και τον 14χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τη διαδικτυακή δραστηριότητα του εφήβου και τη χρήση του ChatGPT, καθώς οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε αναζητήσει μέσω της πλατφόρμας ιδέες και ιστορίες φαντασίας που σχετίζονταν με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Ο 17χρονος, Αρτζούν Αραβίντ, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου ενώπιον του δικαστηρίου του Κόνκορντ για την απαγγελία των κατηγοριών. Εκ μέρους του δηλώθηκε ότι δεν αποδέχεται την ενοχή του για την κατηγορία της δολοφονίας, καθώς και για αρκετές επιπλέον κατηγορίες.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Αρτζούν σκότωσε τη μητέρα του, τη 45χρονη, Σούντα Βενκατέσαν, και τον 14χρονο αδελφό του, Σιντάρτ Αραβίντ, μέσα στο σπίτι τους την Τρίτη.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο καθηγητής του εφήβου πήγε την Τρίτη στο σπίτι για προγραμματισμένο μάθημα, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν από την οικογένεια. Ο πατέρας του 17χρονου, που είχε μιλήσει με τη σύζυγό του για τελευταία φορά πριν φύγει για τη δουλειά, ανησύχησε όταν δεν είχε νέα της και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι λίγο αργότερα και εντόπισαν τις δύο σορούς.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η σορός του Σιντάρτ εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο του σπιτιού, ενώ η σορός της μητέρας του βρέθηκε στο υπόγειο. Καθώς οι ερευνητές εξέταζαν τι μπορεί να είχε προηγηθεί των δολοφονιών, οι Αρχές εντόπισαν διαδικτυακή δραστηριότητα που χαρακτήρισαν ανησυχητική.

«Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι ο Αρτζούν είχε πρόσφατα επιδείξει κάποια ανησυχητική συμπεριφορά, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και το ChatGPT για να κάνει αναζητήσεις σχετικά με θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας που αφορούσαν τη δολοφονία της οικογένειάς του», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μαριάν Ράιαν, σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ράιαν δήλωσε ότι ο έφηβος είχε σχεδιάσει τους θανάτους μελών της οικογένειάς του με τη μορφή ιστοριών φαντασίας.

«Χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να δημιουργεί ιστορίες φαντασίας, κάτι σαν γοτθικά μυθιστορήματα, έκανε ερωτήσεις, δημιουργούσε χαρακτήρες, ρωτούσε “τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε σε εκείνο”, και φαίνεται ότι αυτά σχετίζονταν με απειλές εναντίον της οικογένειάς του», πρόσθεσε.

«Τα επίσημα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», δήλωσε την Πέμπτη η εισαγγελέας Σουζάν Γουάιζμαν, σύμφωνα με το CBS News, ωστόσο περιέγραψε όσα συνέβησαν ως μια «σωματική και βίαιη συμπλοκή».

«Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, ήταν προφανές ότι χρησιμοποιήθηκε αιχμηρό αντικείμενο εναντίον και των δύο ατόμων», δήλωσε η Γουάιζμαν.

Μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκαν οι σοροί, τόσο ο Αρτζούν όσο και το όχημα της μητέρας του έλειπαν από το σπίτι, σύμφωνα με τις Αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, η αναζήτηση για τον έφηβο και το αυτοκίνητο συνεχίστηκε στο Γουέιλαντ, περίπου 21 χιλιόμετρα μακριά, όταν τα ξημερώματα της Τετάρτης ενεργοποιήθηκε συναγερμός σε χώρο στάθμευσης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο συνδεόταν με την υπόθεση. Ο Αρτζούν εντοπίστηκε περίπου στις 03:40 μέσα στο αυτοκίνητο της μητέρας του και συνελήφθη.

Οι ερευνητές ανέκτησαν επίσης αντικείμενα από το όχημα, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνδέονταν με τον τόπο του εγκλήματος. «Βρέθηκαν αρκετά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο που σχετίζονται με τον τόπο της δολοφονίας», δήλωσε η Γουάιζμαν.

Ο Αρτζούν αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία, δύο κατηγορίες για επίθεση και σωματική βία σε μέλος της οικογένειας, δύο κατηγορίες για επίθεση και σωματική βία, χρήση οχήματος χωρίς άδεια και κλοπή μηχανοκίνητου οχήματος.

😲😡Used ChatGPT to explore "Gothic-Style" Stories About Killing his Family, Father Hid Knives😠



⚖️Massachusetts vs Arjun Aravind (17)⚖️Arraigned in Concord District Court without bail for the murders of his 45-year-old mother, Sudha Venkatesan, and 14-year-old brother,… pic.twitter.com/wRpMMSJRFx — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 13, 2026

Ο Guardian επικοινώνησε με την OpenAI, τη μητρική εταιρεία του ChatGPT, ζητώντας σχόλιο σχετικά με το πώς κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους συνομιλίες μέσω της πλατφόρμας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με εγκληματική υπόθεση. Νωρίτερα φέτος, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η OpenAI και το ChatGPT ενδέχεται να επηρεάζουν απειλές χρηστών για πρόκληση βλάβης στον εαυτό τους ή σε άλλους. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν το ChatGPT «παρείχε σημαντικές συμβουλές» σε ένοπλο που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην πολιτεία πέρυσι. Τότε, σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του ChatGPT δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί ήταν μια τραγωδία, «αλλά το ChatGPT δεν ευθύνεται για αυτό το τρομερό έγκλημα», προσθέτοντας ότι το εργαλείο είχε δώσει πραγματικές απαντήσεις σε ερωτήσεις, με πληροφορίες που ήταν σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμες στο κοινό, και «δεν ενθάρρυνε ούτε προώθησε παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα».