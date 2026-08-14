Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το βράδυ της Πέμπτης περιοχές ανατολικά της πρωτεύουσας προκάλεσαν κατολισθήσεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν για πρώτη φορά τον υψηλότερο συναγερμό για ισχυρές βροχοπτώσεις στον νομό Τσίμπα.

Μεταξύ των θυμάτων της καταρρακτώδους βροχής είναι μια 66χρονη γυναίκα, η οποία αποκλείστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει, όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο, ενώ ένας ακόμα άνδρας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε.

Το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα εξέφρασε φόβους και για άλλα θύματα, καθώς ένας άνθρωπος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αγνοείται η τύχη ενός άλλου.

«Σήμερα το πρωί, η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σε σχεδόν 26.000 νοικοκυριά στον νομό», ανακοίνωσε επίσης η εν λόγω υπηρεσία.

«Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο έντονης βροχόπτωσης», είχε ανακοινώσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι παρέμειναν αποκλεισμένοι στη διάρκεια της νύχτας στη Ναρίτα, ένα από τα δύο κύρια αεροδρόμια του Τόκιο, ενώ ακυρώθηκαν μέχρι σήμερα το απόγευμα τα δρομολόγια πολυάριθμων τρένων με προορισμό ή αφετηρία το αεροδρόμιο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου διένειμε νερό, τρόφιμα και υπνόσακκους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν επίσης αποκλεισμένοι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τσίμπα εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας των τρένων, όπως διαπίστωσε χθες το βράδυ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Αρκετοί πέρασαν τη νύχτα σε κέντρα φιλοξενίας στην Τσίμπα», μετέδωσε επίσης το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.