Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο καίει δασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος παρέχουν ουσιαστική συνδρομή δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Παράλληλα, στις προσπάθειες συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου.



Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη γραπτό προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ποταμούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.