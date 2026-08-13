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Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Το μέτωπο καίει δασική έκταση, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος παρέχουν ουσιαστική συνδρομή δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στις προσπάθειες συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου.

Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη γραπτό προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής.

Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.