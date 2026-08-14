Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης του επιβατηγού-τουριστικού ιστιοφόρου σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Στο βίντεο φαίνεται η πορεία του ιστιοφόρου καθώς πλησιάζει στο λιμάνι και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πρόσκρουσή του στα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.

Το ιστιοφόρο, με ελληνική σημαία, μετέφερε συνολικά επτά άτομα. Στα σκάφη που προσέκρουσε δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Μετά την πρόσκρουση, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου οδηγήθηκε στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δείτε το βίντεο: