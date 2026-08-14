Σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media προχώρησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8), την ώρα που η αγωνία για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στα ύψη.

Λίγο μετά τη 1 μ.μ., οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν στους επίσημους λογαριασμούς τους μια φωτογραφία με τη σημαία του συλλόγου να κυματίζει στον ιστό της.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα συζητήσεις μεταξύ των φίλων της ομάδας, καθώς ήρθε λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο τεχνικό. Στα σχόλια, άλλοι ερμήνευσαν τη συγκεκριμένη κίνηση ως πιθανό μήνυμα παραμονής του Μεντιλίμπαρ, ενώ υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν πως μπορεί να αποτελεί προαναγγελία του τέλους της συνεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, το post του Ολυμπιακού ήρθε σε μια στιγμή που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις εξελίξεις γύρω από τον προπονητή της ομάδας.