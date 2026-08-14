Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε την Ελλάδα για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει στη χώρα μας.



Η σύζυγός του, Κάρι Τζόνσον, μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή προορισμό, αφήνοντας μόνο υπονοούμενα για το πού βρίσκεται η οικογένεια.

Το μήνυμα της Κάρι Τζόνσον

«Ελληνικό καλοκαίρι, μέρος 1ο. Κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα. Το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, εκτός από το σπίτι. Καρδιά γεμάτη», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάρι Τζόνσον στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.



Το μήνυμα της συζύγου του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη χαλάρωση και την ευτυχία που βιώνει η οικογένεια Τζόνσον κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα ως αγαπημένος προορισμός

Η επιλογή της Ελλάδας φαίνεται πως αποτελεί πλέον αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια για την οικογένεια Τζόνσον, καθώς ο ίδιος επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπόρις Τζόνσον έχει επιλέξει την Κάρυστο στη νότια Εύβοια ως τον αγαπημένο του προορισμό, έναν προορισμό που φαίνεται να προτιμά σταθερά τα τελευταία καλοκαίρια.

Στιγμές χαλάρωσης μακριά από την πολιτική

Από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Κάρι Τζόνσον, φαίνεται πως η οικογένεια απολαμβάνει το καλοκαίρι με μπάνια στη θάλασσα και στιγμές ξεγνοιασιάς, μακριά από τις υποχρεώσεις και την πολιτική επικαιρότητα.



Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος έχει δεθεί ιδιαίτερα με την Ελλάδα, φαίνεται να βρίσκει στη χώρα μας την ιδανική απόδραση για να χαλαρώσει μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Η ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί για τον Μπόρις Τζόνσον έναν προορισμό-καταφύγιο, όπου μπορεί να απολαύσει την ελληνική φιλοξενία, την κουζίνα και το φυσικό κάλλος, μακριά από τα βλέμματα των ΜΜΕ και την πολιτική πίεση.



Σε προηγούμενες επισκέψεις του, ο Βρετανός πολιτικός έχει φωτογραφηθεί να γευματίζει σε ταβέρνες της περιοχής, να κάνει βόλτες στην παραλία και να συνομιλεί με ντόπιους, επιδεικνύοντας την ιδιαίτερη αγάπη του για την ελληνική κουλτούρα.

Η τυρόπιτα στην τιμητική της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Κάρι Τζόνσον στην τυρόπιτα, το παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα που φαίνεται να έχει την τιμητική του στις οικογενειακές διακοπές, μαζί με τις βουτιές στη θάλασσα και τις παγωμένες μπύρες.



Η αναφορά στην τυρόπιτα υπογραμμίζει την αγάπη της οικογένειας Τζόνσον για την ελληνική γαστρονομία και τις παραδοσιακές γεύσεις που προσφέρει η χώρα μας.