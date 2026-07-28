Ο Μπόρις Τζόνσον επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιστρέφοντας στην Κάρυστο, έναν προορισμό που φαίνεται να προτιμά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στη νότια Εύβοια μαζί με τη σύζυγό του, μακριά από τις πολιτικές υποχρεώσεις και τη δημοσιότητα.

Στην Κάρυστο σαν ένας απλός επισκέπτης

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο Βρετανός πολιτικός κινείται χωρίς συνοδεία και ακολουθεί το πρόγραμμα που θα είχε κάθε παραθεριστής. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων eviathema και evima, επισκέφθηκε ταβέρνα της περιοχής, όπου γευμάτισε και συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες και άλλους πελάτες.

Όσοι τον αναγνώρισαν του ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του και εκείνος ανταποκρίθηκε πρόθυμα, ενώ εμφανίστηκε με απλή, καλοκαιρινή εμφάνιση.

Αγορές σε σούπερ μάρκετ και βόλτες στη νότια Εύβοια

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του βρέθηκαν και σε σούπερ μάρκετ της Καρύστου, πραγματοποιώντας τις αγορές τους όπως οι υπόλοιποι επισκέπτες της περιοχής.

Η Κάρυστος αποτελεί πλέον έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος επιστρέφει συχνά στη νότια Εύβοια για να απολαύσει τη θάλασσα, τις παραλίες και την καθημερινότητα του τόπου.