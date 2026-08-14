Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και των εθελοντών.

«Η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης».

«Η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25%. Κι αυτό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη -αυτή την εποχή- περιοχή της Κασσάνδρας με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε: «Η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, ύψους 49 εκ. ευρώ, με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας, που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα, το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών μας και των εθελοντών.

Γι’ αυτό και αξίζει να το πούμε καθαρά για άλλη μια φορά σε όσους επιχειρούν όψιμα να ακυρώσουν την αξία του Antinero. Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά. Υπάρχουν όμως έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν αυτή ξεσπάσει», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας.

Τέλος, όπως τόνισε: «Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και σήμερα, τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν έως και 9-10 μποφόρ. Γι’ αυτό και απαιτείται η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση από όλους μας.

Είμαστε ευγνώμονες στους ήρωες της πυροσβεστικής και τους δασικούς υπαλλήλους και παραμένουμε, μέσω της κρατικής αρωγής, δίπλα σε όλους τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές».