Νέα διάσταση στο μεταγραφικό σενάριο που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα δίνει η πορτογαλική A Bola, υποστηρίζοντας πως η μετακίνηση του 27χρονου μέσου στον Πειραιά μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα.

Την ώρα που στον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην απόφαση που θα καθορίσει την επόμενη ημέρα στον πάγκο, από την Πορτογαλία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για την ενίσχυση του ρόστερ.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της A Bola, ο Μπραγκάνσα αποτελεί υπόθεση που μπορεί να προχωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Πορτογάλος χαφ βρίσκεται εκτός των βασικών πλάνων της Σπόρτινγκ και, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, προπονείται πλέον ξεχωριστά από την πρώτη ομάδα.

Η απόφαση φέρεται να έχει ληφθεί από τη διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου, η οποία θέλει να προστατεύσει την αξία του ποδοσφαιριστή και να αποφύγει έναν πιθανό τραυματισμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την επικείμενη παραχώρησή του.

Ο Μπραγκάνσα έχει καταγράψει 161 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, όμως βρίσκεται πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Ως εκ τούτου, οι Πορτογάλοι δεν επιθυμούν να φτάσουν στο επόμενο καλοκαίρι χωρίς να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από την αποχώρησή του, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του.