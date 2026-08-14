Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Κίνας, όταν ένας νεαρός εγκλωβίστηκε σε καρέκλα της αίθουσας αναμονής, αφού αποκοιμήθηκε και το κεφάλι του πέρασε στο κενό του μπράτσου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο νεαρός δεν μπορούσε να απελευθερώσει το κεφάλι του. Ο φίλος του προσπάθησε να τον βοηθήσει, βάζοντας και ο ίδιος το κεφάλι του σε μια άλλη καρέκλα για να του δείξει πώς θα απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, τελικά παγιδεύτηκε και ο ίδιος με τον ίδιο τρόπο.

Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση υπαλλήλων ασφαλείας του νοσοκομείου, οι οποίοι αποσυναρμολόγησαν τις καρέκλες, προκειμένου να απελευθερώσουν τους δύο νεαρούς.

Δείτε βίντεο: