Νέα αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων και την αυτόματη καταχώρισή τους στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και την εφαρμογή myHealth.

Ο υπουργός απάντησε σε επικρίσεις που δέχτηκε για το μέτρο, κάνοντας λόγο για «μίσος, χολή, τοξικότητα» και «θεωρίες συνωμοσίας» γύρω από τα προσωπικά δεδομένα, ενώ υποστήριξε ότι η νέα δυνατότητα αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας.

«Πραγματικά καμία φορά τρομάζω με τι μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις».

«Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στη μείωση της ταλαιπωρίας κλπ, αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ».

«Όλα αυτά που φτιάξαμε τον τελευταίο καιρό στην Υγεία πριν λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε αδύνατα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όταν έλεγα ότι θα τα κάνουμε, μου απαντούσαν ότι “αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται” και τώρα που τα έχουμε σε εφαρμογή από τους πρώτους σε όλη την ΕΕ βρίζουν».

Πραγματικά καμμία φορά τρομάζω με τί μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια… pic.twitter.com/IFrursPSle — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 14, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Πραγματικά καμία φορά τρομάζω με τι μίσος, χολή, τοξικότητα, αμορφωσιά κλπ έχουν κάποιοι. Ανεβάζω χθες την είδηση ότι πλέον από 01 Σεπτεμβρίου στον ΕΗΦΥ μας και εδώ στο myHealth app θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά ταυτόχρονα όλες μας οι διαγνωστικές εξετάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστια βήμα μπρος στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην άνοδο της ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, στην μείωση της ταλαιπωρίας κλπ αντί να πουν μπράβο αρχίζουν από κάτω και υβρίζουν με θεωρίες συνωμοσίας για τις Ασφαλιστικές, τα προσωπικά δεδομένα κλπ.

Αγνοώντας ότι ο ΕΗΦΥ είναι απολύτως προστατευμένος, πρόσβαση έχει μόνον ο καθένας μας στον λογαριασμό του και κανένας άλλον πλην του θεράποντος ιατρού και των ιατρών στα επείγοντα αν πάμε χωρις τις αισθήσεις μας για να μπορέσουν να μας σώσουν την ζωή. Ούτε φυσικά οι ασφαλιστικές, ούτε κανένας τρίτος. Και αντί να αναγνωρίσουν την πρόοδο βρίζουν. Βρίζουν για όλα, όλα τους φταίνε, για όλα μας κατηγορούν κλπ κλπ

Και όμως όλα αυτά που φτιάξαμε τον τελευταίο καιρό στην Υγεία πριν λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε αδύνατα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όταν έλεγα ότι θα τα κάνουμε, μου απαντούσαν ότι “αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται” και τώρα που τα έχουμε σε εφαρμογή από τους πρώτους σε όλη την ΕΕ βρίζουν. Τι να πω πια πραγματικά καμμία φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά».