Ενώπιον των δικαστικών αρχών στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου ο 59χρονος που έβαλε έξι φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο. Την Τρίτη 11 Αυγούστου φέρεται να έβαλε ακόμα τέσσερις εστίες φωτιάς στην ίδια περιοχή.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές και σήμερα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται. Φέρεται να ζήτησε συγγνώμη, ενώ κατά την προανάκριση υποστήριξε ότι προχώρησε στις συγκεκριμένες πράξεις, επειδή αισθανόταν «πίεση».

«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» φέρεται να είχε είπε.

Νωρίτερα σήμερα, όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τον ρώτησε αν πράγματι έβαλε τις έξι φωτιές λόγω της πίεσης από τη δουλειά του και «από βλακεία», ο 59χρονος δεν έδωσε απάντηση και απλώς κούνησε το κεφάλι του. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο όπου υπάρχουν ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες ανάβει πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Δείτε το βίντεο: