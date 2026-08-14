Την ακύρωση της προγραμματισμένης προβολής της ταινίας «Αρκουδότρυπα» στην Παρασκευή Αιγιαλείας ανακοίνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, η οποία σε ανάρτησή της κάνει λόγο για «ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις» από μικρή μερίδα κατοίκων.

Η προβολή ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας.

«Οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση», τονίζεται ακόμη στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.

Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.

Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή.