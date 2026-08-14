Ένα πολυτελές γιοτ αξίας περίπου 9,1 εκατομμυρίων δολαρίων βυθίστηκε στη Μεσόγειο, μόλις τέσσερις ημέρες αφότου παραδόθηκε στον νέο ιδιοκτήτη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στα ανοιχτά του Πόρτο Τσέρβο, του δημοφιλούς τουριστικού θέρετρου στη Σαρδηνία, όταν το 98 ποδιών, δηλαδή περίπου 30 μέτρων, Angiola II άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Μια βλάβη σε κινητήρα προκάλεσε φωτιά, με αποτέλεσμα το σκάφος να αρχίσει να παίρνει νερά. Οι 14 άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα πάνω στο γιοτ, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που εξελισσόταν με μεγάλη ταχύτητα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει το τεράστιο σκάφος να έχει γείρει στο πλάι και σταδιακά να βυθίζεται στα νερά, μέχρι που μεγάλο μέρος του χάθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Παρά το μέγεθος του ατυχήματος, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε. Οι περισσότεροι διασώθηκαν από ένα κοντινό πλοίο, ενώ ο ιδιοκτήτης του γιοτ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι Ιταλός επιχειρηματίας και δεν έχει κατονομαστεί, και ακόμα ένας επιβάτης φέρεται να ήταν οι τελευταίοι που εγκατέλειψαν το σκάφος.

Οι δύο άνδρες παρέμειναν πάνω στο γιοτ μέχρι να φτάσουν οι ιταλικές Αρχές, οι οποίες στη συνέχεια τους μετέφεραν με ασφάλεια στη στεριά.

Μετά τη διάσωση, οι Αρχές φρόντισαν να ασφαλίσουν το μισοβυθισμένο γιοτ στον βυθό, ώστε να παραμείνει σταθερό και να μην παρασυρθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί διαρροή καυσίμων στη θάλασσα.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση λόγω του πόσο καινούριο ήταν το γιοτ για τον ιδιοκτήτη του. Το Angiola II είχε παραδοθεί μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα. Πρόκειται για ένα Amer F100, το οποίο κατασκευάστηκε το 2020 από την ιταλική ναυπηγική εταιρεία Permare. Το πολυτελές σκάφος διαθέτει πέντε καμπίνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 επισκέπτες, ενώ υπάρχει χώρος και για πέντε μέλη πληρώματος. Το γιοτ διαθέτει τέσσερις κινητήρες και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 28 κόμβους, δηλαδή λίγο πάνω από 32 μίλια ή περίπου 52 χιλιόμετρα την ώρα.

Τώρα, οι ιταλικές Αρχές σχεδιάζουν την επιχείρηση ανέλκυσης του σκάφους. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί μια ειδική πλωτή πλατφόρμα βάρους 220 τόνων, η οποία θα μεταβεί στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά και η επακόλουθη εισροή υδάτων παραμένουν υπό διερεύνηση. Η Ιταλική Ακτοφυλακή έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με τις πληροφορίες της nypost.