Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Βαρθολομιό Ηλείας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ τις προσπάθειές τους συντρέχουν από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Ο Δήμος Πηνειού, έχει θέσει στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων υδροφόρα οχήματα.

Έχει εκδοθεί μήνυμα από το «112» για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.