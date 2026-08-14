Ο Απόστολος Σίσκος συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο εξασφάλισε την πρόκρισή του και στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής είχε καλή παρουσία στα πρωινά προκριματικά και ανέβασε αισθητά την απόδοσή του στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Τερμάτισε πέμπτος στη σειρά του με χρόνο 1:57.06, επίδοση που του χάρισε την 13η θέση στη συνολική κατάταξη.

Έτσι, ο Σίσκος πήρε το εισιτήριο για τους απογευματινούς ημιτελικούς της Παρασκευής (14/8), συνεχίζοντας την προσπάθειά του για ακόμη μία σημαντική διάκριση στη διοργάνωση.

Αντίθετα, η Ελένη Αντωνιάδου δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά των 100μ. ύπτιο γυναικών. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 1:02.73, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στην τέταρτη προκριματική σειρά και την 30ή θέση στη γενική κατάταξη.