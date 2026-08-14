Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και στρέφει πλέον την προσοχή του στα Playoffs του Conference League, όπου θα βρει απέναντί του τη νορβηγική Μπραν.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου στην Τούμπα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης.

Παρά την απογοήτευση που προκάλεσε η ευρωπαϊκή συνέχεια μετά τις δύο ήττες από την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ καλείται να αλλάξει άμεσα σελίδα. Η Μπραν αποτελεί το επόμενο εμπόδιο και οι Θεσσαλονικείς θεωρούνται το φαβορί του ζευγαριού.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Ο υπερυπολογιστής της πλατφόρμας δίνει στον ΠΑΟΚ 67% πιθανότητες πρόκρισης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη νορβηγική ομάδα ανέρχεται στο 33%.

Τα δεδομένα, πάντως, αναμένεται να διαφοροποιηθούν μετά το πρώτο παιχνίδι, με την αναμέτρηση της Τούμπας να αποτελεί καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη του ζευγαριού.