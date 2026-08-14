Η Έμιλι Ρατακόφσκι απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Ελλάδα και μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο άλμπουμ με φωτογραφίες από παραλίες, βόλτες με σκάφος και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα μαζί με τον γιο της. Η ίδια είχε αποκαλύψει ήδη από τον Ιούνιο ότι ταξίδευε σε ελληνικούς προορισμούς, ανάμεσά τους και η Σίφνος.

Στις νέες φωτογραφίες ποζάρει με μαγιό και απολαμβάνει τον ήλιο, ενώ ξεχωρίζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά. Οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα φιλί, δείχνοντας πόσο αγαπημένοι είναι.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στη χώρα μας, επιλέγοντας ελληνικά νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Οι συχνές παρουσίες της δείχνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.