Απίθανη εξέλιξη στην Ισπανία, με την αναμέτρηση της Θέλτα απέναντι στην Οσασούνα να μην πραγματοποιείται τελικά την Κυριακή, καθώς ο αγωνιστικός χώρος του «Μπαλαΐδος» κρίθηκε ακατάλληλος.

Η αιτία βρίσκεται σε έναν μύκητα που έχει προσβάλει το χορτάρι και έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στην επιφάνειά του. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της Θέλτα να αποκαταστήσουν την κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία να επιβαρύνουν περαιτέρω τον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την τελευταία αυτοψία της LaLiga, κρίθηκε πως δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Έτσι, οι δύο σύλλογοι, σε συνεννόηση με την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αποφάσισαν την αναβολή του.

Η αναμέτρηση ορίστηκε εκ νέου για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύσουν κανονικά.

Ως εκ τούτου, η Θέλτα θα χρειαστεί να περιμένει για την πρώτη της εμφάνιση στο νέο πρωτάθλημα, η οποία πλέον είναι προγραμματισμένη για τις 22 Αυγούστου, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Η ομάδα του Βίγκο προέρχεται από μια εξαιρετική προηγούμενη σεζόν, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση στη LaLiga και εξασφάλισε την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσω του Europa League.