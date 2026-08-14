Το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Ζοζέ Μουρίνιο επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της δεύτερης θητείας του στην Τσέλσι, με τον Πορτογάλο να υπερασπίζεται ακόμη και σήμερα τη στάση του απέναντι στην πρώην γιατρό της ομάδας, Έβα Καρνέιρο.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το 2015, στην αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Σουόνσι. Ο Έντεν Αζάρ βρέθηκε στο έδαφος και, έπειτα από υπόδειξη του διαιτητή, το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον εξετάσει. Η Καρνέιρο έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα ο Βέλγος να χρειαστεί να αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μουρίνιο έγινε έξαλλος, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη απόφαση άφησε την ομάδα του με εννέα ποδοσφαιριστές, και επιτέθηκε λεκτικά στην Καρνέιρο. Ακολούθησε η απομάκρυνσή της από την πρώτη ομάδα και, τελικά, η αποχώρησή της από τον σύλλογο.

11 years on and here we are reliving the worst. Hope they made some money pic.twitter.com/GdVWzOGYYf — Dr Eva Carneiro (@evacarneiro) August 13, 2026

Έντεκα χρόνια αργότερα, ο Special One δεν εμφανίζεται μετανιωμένος. Στο ντοκιμαντέρ εξηγεί πως η αντίδρασή του προέκυψε από την ένταση της στιγμής και επιμένει ότι είχε αντιληφθεί πως ο Αζάρ δεν αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της ίδιας της Καρνέιρο, η οποία σχολίασε μέσω του Χ πως η συγκεκριμένη ιστορία είναι σαν να ξαναζεί τις χειρότερες στιγμές εκείνης της περιόδου.

Η πρώην γιατρός της Τσέλσι έδωσε, μάλιστα, τη δική της εκδοχή, υπογραμμίζοντας πως είχε δεχθεί δύο φορές εντολή από τον διαιτητή να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και πως ο ίδιος ο Αζάρ είχε ζητήσει ιατρική βοήθεια. Για την Καρνέιρο, η τήρηση του ιατρικού κώδικα δεοντολογίας δεν άφηνε περιθώριο για διαφορετική απόφαση.