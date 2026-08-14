Στη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που καταγράφεται στη χώρα μας, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Λέγοντας αρχικά ότι ο συγκεκριμένος ιός «είναι κάθε χρόνο από το 2010, από την πρώτη μεγάλη έξαρση στη δυτική Μακεδονία», επεσήμανε πως «είναι από τις χρονιές που έχουμε σχετικά αυξημένη δραστηριότητα».

«Φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα 4-5 χρόνια βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα στην ανατολική Αττική», επεσήμανε ακόμα στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

Αυτό που εξετάζεται, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι «ο τυφώνας Daniel το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Φαίνεται ότι υπάρχουν πληθυσμοί μολυσμένων πτηνών κυρίως στην ανατολική Αττική, με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα».

«Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σε αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιούνται σίτες, εντομοαπωθητικά, να μην έχουμε στάσιμα νερά», πρόσθεσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων και τις ηλικιακές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο, ο επίκουρος καθηγητής είπε πως «φαίνεται ότι έχει μεγάλη προτίμηση στις μεγάλες ηλικίες, καθώς η διάμεση ηλικία είναι 73 ετών, που σημαίνει ότι το 50% είναι πάνω από τα 73 και άλλοι γύρω στα 65 – μιλάμε για κρούσματα που εμφανίζουν συμπτώματα»

Όπως ανέφερε, τέλος, «σε 1 στα 150 άτομα που θα μολυνθούν θα προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα όπως λήθαργος, υπνηλία, σύγχυση, σπασμοί».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές / Περιφερειακές Ενότητες.

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα: