Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μικρή άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ να ενισχύουν τις προσδοκίες για μη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.604,83 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,36 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,24%), των ΕΛΠΕ (+1,83%) και της Motor Oil (+0,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,17%), της Metlen (-1,94%) και της ΔΕΗ (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 34 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Fourlis (+2,27%) και ΕΥΔΑΠ (+2,24%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-3,54%) και Medicon (-2,88%).