Η συμφωνία με τη Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Τζέιμς Πενράις ενεργοποιεί άμεσα τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει ήδη προχωρήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Σκωτσέζου.

Στην Ένωση έχουν ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις αριστερών μπακ και οι επαφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι «κιτρινόμαυροι» να κινηθούν τόσο γρήγορα, ώστε να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τον νέο ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει πως η ΑΕΚ θα θυσιάσει τα αγωνιστικά της «θέλω» για να προλάβει μια προθεσμία. Ο Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά και να δημιουργήσει μαζί με τον Σταύρο Πήλιο ένα αξιόπιστο δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η αναζήτηση, άλλωστε, δεν ξεκίνησε μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησης του Πενράις. Ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης είχε ήδη εξετάσει λύσεις και υπάρχουν υποθέσεις που έχουν προχωρήσει περισσότερο από άλλες. Αυτό έδωσε στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να ανάψει τελικά το «πράσινο φως» για τον δανεισμό του Σκωτσέζου, γνωρίζοντας πως υπάρχει χρόνος και εναλλακτικές στην αγορά για την κάλυψη του κενού.

Πλέον, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιλογή της, χωρίς όμως να προχωρήσει σε λύση ανάγκης αποκλειστικά και μόνο για να προλάβει την ευρωπαϊκή προθεσμία.

Το ιδανικό σενάριο προβλέπει συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα και παρουσία του νέου αριστερού μπακ στη λίστα για τα ματς με τη Λέφσκι. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η μεταγραφή δεν θα πάψει να αποτελεί προτεραιότητα. Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και πλέον ο Ριμπάλτα καλείται να κάνει το επόμενο βήμα.