Κινητοποίηση με αφορμή την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» πραγματοποίησαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής φορείς, μέλη και υποστηρικτές της παλαιστινιακής παροικίας, στο λιμάνι του Πειραιά.

Το «ραντεβού» δόθηκε στην πύλη Ε12, όπου υπήρχε έντονη παρουσία της αστυνομίας, με διμοιρίες ΜΑΤ και άλλες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ για να επιτηρούν τον χώρο. Παρά ταύτα, τόσο η συγκέντρωση όσο και η πορεία που ακολούθησε εξελίχθηκε ομαλά, δίχως εντάσεις και ολοκληρώθηκε γύρω στις 09:30.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, ενώ καταδίκασαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις πρακτικές των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές -ανάμεσά τους το March to Gaza Greece, το BDS Greece, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας και εργατικά σωματεία- το βασικό αίτημα είναι η άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ, ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή.