Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.