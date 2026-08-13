Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας στα Χανιά, όταν άγνωστος εισέβαλε στον χώρο όπου διαμένει, τον λήστεψε και τον ακινητοποίησε, φτάνοντας –σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου– στο σημείο να χρησιμοποιήσει κόπτη για να αφαιρέσει δαχτυλίδια από τα χέρια του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Άπτερα, λίγο αφότου ο 85χρονος Θοδωρής είχε κλείσει την καντίνα που διατηρεί στην περιοχή και είχε αποσυρθεί στο δωμάτιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Η υπόθεση ερευνάται από την Ασφάλεια Χανίων.

Μπήκε στο δωμάτιο και ζήτησε τις εισπράξεις

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 85χρονου στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, ο άγνωστος άνδρας μπήκε στον χώρο και απαίτησε να του δώσει τα χρήματα από τις εισπράξεις.

Ο ηλικιωμένος καταγγέλλει ότι ο δράστης τού αφαίρεσε περίπου 500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα που είχε πάνω του.

Η ληστεία, ωστόσο, πήρε ακόμη πιο βίαιη τροπή όταν ο άνδρας προσπάθησε να αρπάξει τα δαχτυλίδια που φορούσε ο 85χρονος.

Καθώς κάποια από αυτά δεν έβγαιναν από τα δάχτυλά του, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κόπτη προκειμένου να τα αφαιρέσει. Στη συνέχεια, ενώ επιχειρούσε να πάρει και το ρολόι του ηλικιωμένου, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι με μαχαίρι, σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε το θύμα.

Έπεσε στο πάτωμα ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί για να αναπνέει

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 85χρονος αναπνέει μέσω τραχειοστομίας.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί για την αναπνοή του έπεσε στο έδαφος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο δράστης δεν τον πήρε μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα που αφαίρεσε.

Ο ηλικιωμένος περιέγραψε τον ληστή ως σωματώδη άνδρα, ο οποίος φαινόταν να έχει πάει προετοιμασμένος, καθώς φέρεται να είχε μαζί του δύο σχοινιά.

Αφού τον ακινητοποίησε, τον έδεσε και, πριν φύγει, τον κλείδωσε μέσα στον χώρο.

Κατάφερε να λυθεί μόνος του

Παρά το σοκ, τον τραυματισμό και την ηλικία του, ο 85χρονος κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί χωρίς βοήθεια.

Βγήκε από τον χώρο και απευθύνθηκε σε εργαζόμενη γειτονικού ξενοδοχείου, από την οποία ζήτησε βοήθεια.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον δράστη

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα των Αρχών θεωρείται το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης.

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ασφάλειας Χανίων, η οποία το εξετάζει αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Ο 85χρονος ανέφερε ότι ο άνδρας φορούσε καπέλο τύπου τζόκεϊ, το οποίο κάλυπτε μέρος των χαρακτηριστικών του προσώπου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Ο κ. Θοδωρής, εμφανώς συγκλονισμένος από όσα έζησε, τόνισε ότι στα τόσα χρόνια που βρίσκεται στην περιοχή δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά παρόμοιο περιστατικό.

Η έρευνα των αστυνομικών για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη.