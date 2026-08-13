Στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκε ο Δημήτρης Τσίτσος, κάνοντας ατομικό ρεκόρ με 80,95μ.

Ο 26χρονος πρωταθλητής πήγε στην Αγγλία έχοντας ως καλύτερη προσωπική επίδοση το 80,56μ. και ήξερε ότι για να προκριθεί στον τελικό θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Και το έκανε.

Μπορεί οι πρώτες δύο προσπάθειες να μην ήταν καλές, καθώς μετρήθηκαν στα 75,59μ. και 71,02μ. αντίστοιχα, η τρίτη όμως έκανε τη διαφορά, καθώς έκανε ατομικό ρεκόρ με 80,95μ.

Επίδοση που του χάρισε την 4η θέση συνολικά στον προκριματικό και την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (15/8).