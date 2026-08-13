Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, όταν τέσσερις λουόμενοι παρασύρθηκαν ξαφνικά από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Οι κολυμβητές διαπίστωσαν ότι ήταν παντελώς αδύνατον να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή και άρχισαν να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σκαφών.



Στο σημείο έσπευσε αμέσως ένα φέρι μποτ της πορθμειακής γραμμής Ρίου Αντιρρίου. Το πλήρωμα έδρασε ακαριαία, κατάφερε να προσεγγίσει το ακριβές σημείο και να περισυλλέξει με απόλυτη ασφάλεια τους δύο κολυμβητές.



Σύμφωνα με το tempo24.news, για τη διάσωση των άλλων δύο ατόμων κινητοποιήθηκε ταχύτατα ένα φουσκωτό σκάφος παρακείμενου ξενοδοχείου, το οποίο τους προσέγγισε και τους μετέφερε αμέσως σώους και αβλαβείς στην ακτή.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Και τα τέσσερα άτομα είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ τα έντονα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής στάθηκαν η κύρια αιτία για την απομάκρυνσή τους.

Δείτε το βίντεο από το Ionian News: