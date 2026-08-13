Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τη φωτιά για να προστατεύσουν σπίτια και περιουσίες.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης του τηλεοπτικού σταθμού Open από κατοικία που απειλούνταν από την πυρκαγιά, ένας πυροσβέστης ανέβηκε με σκάλα στη σκεπή του σπιτιού, επιχειρώντας να την καταβρέξει και να δημιουργήσει μια ασπίδα απέναντι στις φλόγες.

Μόλις, όμως, έφτασε στη σκεπή, τα κεραμίδια υποχώρησαν και η σκάλα μετακινήθηκε, με αποτέλεσμα ο πυροσβέστης να χάσει την ισορροπία του και να πέσει, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε ζωντανά από την τηλεοπτική κάμερα.

Ευτυχώς, ο πυροσβέστης δεν τραυματίστηκε και, παρά την πτώση, σηκώθηκε και συνέχισε την προσπάθεια κατάσβεσης.

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή, επιχειρώντας συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες.

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