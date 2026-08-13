Εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα τα πουν από κοντά την Παρασκευή (14/8).

Ο αποκλεισμός από την ολλανδική ομάδα στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League βάρυνε πολύ το κλίμα για όλους στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» και ειδικά για τον Ισπανό προπονητή, το μέλλον του οποίου είναι πιο αβέβαιο από ποτέ.

Τα πάντα θα κριθούν στο ραντεβού της Παρασκευής (14/8) με τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι και αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση. Αν αποφασιστεί να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών, αυτό θα γίνει με τον σεβασμό που αξίζει στον Μεντιλίμπαρ, υπό την καθοδήγηση του οποίου ο Ολυμπιακός έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του με την κατάκτηση του Europa Conference League το 2024.

Αν αποφασιστεί να συνεχίσουν μαζί, σενάριο που δεν είναι και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, τότε οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα ώστε να επανέλθει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Στην Ισπανία, πάντως, έχουν ήδη αρχίσει τα σενάρια για τον επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού, με τη Marca να αναφέρει τα ονόματα των Μαρθελίνο και Έντερ Σαράμπια.