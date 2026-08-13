Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην Ισπανία υποστηρίζουν πως οι Μαρθελίνο και Έντερ Σαράμπια είναι υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στους «ερυθρόλευκους» μετά τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση.

Στην Ισπανία, πάντως, ασχολούνται ήδη με το θέμα και ο Ματέο Μορέτο της Marca αναφέρει και δύο ονόματα πιθανών αντικαταστατών, αν τελικά στον Πειραιά αποφασίσουν όντως να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, υποψήφιοι για τον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι Μαρθελίνο και Σαράμπια. Ο πρώτος αποχώρησε από τη Βιγιαρεάλ τον Ιούνιο και στο παρελθόν έχει δουλέψει και σε Μαρσέιγ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαλένθια και Σεβίλλη, ενώ ο δεύτερος αποχώρησε, επίσης τον Ιούνιο, από την Έλτσε, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει ως βοηθός προπονητή στις Μπαρτσελόνα, Μπέτις και Λας Πάλμας.