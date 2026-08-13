Ο Πρίτσαρντ Κολόν, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε αγώνα το 2015, πέθανε σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της πυγμαχίας.

Ήταν ένας από τους καλύτερους πυγμάχους του κόσμου καθώς μετρούσε 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, το 2015 όμως είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά μέσα στο ρινγκ δεχόμενος χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τον αντίπαλό του.

Ο πυγμάχος από το Πουέρτο Ρίκο είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και βρισκόταν σε κώμα για επτά μήνες, ενώ από όταν ξύπνησε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει 100%, χρησιμοποιώντας υπολογιστή για να μιλάει, μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του.

Ο Κολόν, τελικά, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (13/8) σε ηλικία 33 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο τους οικείους του ή τους συμπατριώτες του αλλά γενικά τον κόσμο της πυγμαχίας, οι κανονισμοί της οποίας άλλαξαν και έγιναν πιο αυστηροί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, προκειμένου να προστατεύονται οι αθλητές.