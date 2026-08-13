Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν τη χώρα αναμένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω έξαρση, φτάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, την Αττική και την Εύβοια.

Το ζήτημα της εξέλιξης των φαινομένων αποτέλεσε το αντικείμενο συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων της Επιτροπής, οι καιρικές συνθήκες θα διαμορφωθούν ως εξής:

«Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ.

Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ».

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Επιτροπή σημειώνει:

«Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ».

Ριπές άνω των 100 km/h σε Αττική και ηπειρωτικά

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr δείχνουν ότι οι ριπές του ανέμου θα ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Αττικής.

Ειδικότερα, οι μέγιστες εντάσεις εντοπίζονται στα νοτιοδυτικά τμήματα της Βοιωτίας, στα βόρεια της Αττικής, στη Δίρφη και στα νότια της Ευβοίας, ενώ αύριο ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στη Νότια Εύβοια και στη Νοτιοδυτική Άνδρο.

Παράλληλα, τα στοιχεία του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά από τον πίνακα «WIND INTELLIGENCE» αποτυπώνουν μέγιστη ριπή 113 km/h στον Νότιο Ευβοϊκό (με κορύφωση 09:00-16:00), ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο και στο Στενό Καφηρέα οι ριπές θα φτάσουν τα 103 km/h.

Στις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες, οι μέγιστες ριπές διαμορφώνονται ως εξής:

Βορειοανατολικό Αιγαίο: 108 km/h.

108 km/h. Βορειοδυτικό Αιγαίο: 101 km/h.

101 km/h. Σαρωνικός: 96 km/h.

96 km/h. Κρητικό Πελάγος: 95 km/h.

95 km/h. Θάλασσα Κυθήρων & Θρακικό: 86 km/h.

86 km/h. Καρπάθιο: 85 km/h.

85 km/h. Ικάριο: 80 km/h.

Στον αντίποδα, ομαλότερη εικόνα παρουσιάζει το Ιόνιο, όπου η ένταση των ανέμων δεν θα υπερβεί τα 4 με 5 μποφόρ, με τις ριπές να κυμαίνονται μεταξύ 43 και 51 km/h.