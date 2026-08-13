Ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ο οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου, σε σημείο όπου απαγορευόταν λόγω περιορισμένης ορατότητας.

Το βίντεο από το περιστατικό είχε προκαλέσει άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς σε αυτό φαίνεται το βαρύ όχημα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από έναν δικυκλιστή. Ο οδηγός της μηχανής βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση και χρειάστηκε να αντιδράσει άμεσα για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Το υλικό είχε δημοσιοποιήσει στα social media ο ίδιος ο δικυκλιστής, ο οποίος κατάφερε την τελευταία στιγμή να πραγματοποιήσει έναν γρήγορο ελιγμό και να απομακρυνθεί από την πορεία του βυτιοφόρου, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ταυτοποίηση του οδηγού έγινε έπειτα από έρευνα της Τροχαίας Αττικής. Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται ο οδηγός του βυτιοφόρου και μέσω αυτής να φτάσουν στα στοιχεία του.

Μετά την ταυτοποίησή του κινήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός βρίσκεται αυτή την ώρα στη Χαλκιδική μαζί με το βυτιοφόρο του. Αναμένεται, μάλιστα, το απόγευμα να μεταβεί οικειοθελώς στην Τροχαία, προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό και να λάβει γνώση της δικογραφίας που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το περιστατικό φέρεται να έγινε στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα.