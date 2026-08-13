Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό συνεχίζεται, με το ζευγάρι να προσθέτει ακόμη έναν μεσογειακό προορισμό στο ταξίδι του και να μην κρύβει πλέον τον έρωτά του.

Η 41χρονη ποπ σταρ και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έφτασαν την Τετάρτη 12 Αυγούστου στη Σαρδηνία, με ιδιωτικό αεροσκάφος, και φωτογραφήθηκαν να κατεβαίνουν μαζί στο αεροδρόμιο της Όλμπια κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Σε μια τρυφερή λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη, ο Τριντό είχε αναλάβει να μεταφέρει την τσάντα της Πέρι, καθώς οι δυο τους κατευθύνονταν από το αεροσκάφος προς το όχημα που τους περίμενε.

Katy Perry and Justin Trudeau hold hands while touching down in Sardinia as lavish European vacation stretches into THIRD WEEK https://t.co/cQWi9S66uY — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 13, 2026

Η άφιξή τους στην Ιταλία αποτελεί τον επόμενο σταθμό ενός πολυήμερου ρομαντικού ταξιδιού στην Ευρώπη.

Στα τέλη Ιουλίου, Πέρι και Τριντό βρίσκονταν στο Σεν Τροπέ, όπου φωτογραφήθηκαν σε παραλίες και beach clubs να περπατούν χέρι-χέρι, να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά. Στις 29 Ιουλίου βρέθηκαν στο διάσημο Club 55, ενώ την επόμενη ημέρα συνέχισαν τις διακοπές τους στο Les Palmiers.

Ακολούθησε η Ελλάδα. Στις 5 Αυγούστου το ζευγάρι εντοπίστηκε στη Μύκονο, όπου απόλαυσε βόλτα με σκάφος και χαλαρές στιγμές μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις και τα φώτα των εκδηλώσεων.

Και τώρα, η Σαρδηνία φαίνεται να αποτελεί το νέο σκηνικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι οποίες έχουν ήδη συμπληρώσει περίπου τρεις εβδομάδες.



Για την άφιξή της στην Ιταλία, η Κέιτι Πέρι επέλεξε ένα χαλαρό καλοκαιρινό σύνολο, με λευκό τοπ, εμπριμέ πουκάμισο δεμένο μπροστά, κοντό τζιν και κίτρινα φλατ παπούτσια. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα χαμηλά, ενώ φορούσε γυαλιά ηλίου και ακουστικά.

Ο Τζάστιν Τριντό εμφανίστηκε επίσης σε casual διάθεση, με πράσινη μπλούζα πόλο, γκρι βερμούδα και loafers.

Πέρα όμως από τις στιλιστικές επιλογές, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η άνεση μεταξύ τους: κατέβηκαν από το αεροσκάφος μαζί και περπάτησαν κρατώντας τα χέρια τους μέχρι το αυτοκίνητο.

Από ένα δείπνο στο Μόντρεαλ σε μια δημόσια σχέση

Η σχέση της τραγουδίστριας με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά άρχισε να απασχολεί τα διεθνή μέσα το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους έκαναν τη σχέση τους επίσημη και στο Instagram, όταν η Πέρι δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από κοινό ταξίδι τους στην Ιαπωνία.

Τον περασμένο Ιούνιο έκαναν και το πρώτο τους κοινό κόκκινο χαλί στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης, στην πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

Εκεί, η Κέιτι Πέρι μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά για το πόσο σημαντικός έχει γίνει ο Τριντό στη ζωή της.

«Είμαι πολύ ερωτευμένη», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον «τον έρωτα της ζωής μου» και εξηγώντας ότι η σχέση τους την έχει κάνει να αισθάνεται περισσότερο προσγειωμένη και σταθερή.

Οι καλοκαιρινές διακοπές τους συμπίπτουν περίπου με τη συμπλήρωση ενός έτους από τότε που άρχισαν να συνδέονται ερωτικά, και οι τελευταίες κοινές εμφανίσεις τους δείχνουν ότι πλέον δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Πέρι είχε χωρίσει το 2025 από τον Ορλάντο Μπλουμ, έπειτα από πολυετή σχέση και αρραβώνα. Μαζί έχουν την κόρη τους, Ντέιζι. Ο Τριντό, από την πλευρά του, είχε ανακοινώσει το 2023 τον χωρισμό του από τη Σοφί Γκρεγκουάρ, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά.

Από το Μόντρεαλ και το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Σεν Τροπέ, τη Μύκονο και τώρα τη Σαρδηνία, η σχέση τους έχει πλέον περάσει από τις πρώτες φήμες στις δημόσιες δηλώσεις αγάπης – και το φετινό καλοκαίρι φαίνεται να είναι το πιο ξέγνοιαστο κεφάλαιό της μέχρι σήμερα.