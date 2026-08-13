Άδοξο τέλος είχε το πρώτο ταξίδι ενός πολυτελούς γιοτ αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ με τον νέο ιδιοκτήτη του, καθώς το σκάφος βυθίστηκε στα καταγάλανα νερά της Σαρδηνίας, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παράδοσή του.

Το μήκους περίπου 30 μέτρων «Angiola II» βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου στα ανοιχτά της περίφημης Costa Smeralda, ανάμεσα στο νησί Cappuccini και το Capo Ferro, κοντά στο Πόρτο Τσέρβο. Στο σκάφος βρίσκονταν συνολικά 14 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η αξία του γιοτ ξεπερνούσε τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ το SuperYacht Times αναφέρει ότι είχε πουληθεί πρόσφατα και είχε παραδοθεί στον νέο του ιδιοκτήτη μόλις τέσσερις ημέρες πριν από το ναυτικό ατύχημα.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι όλα ξεκίνησαν από πρόβλημα στον χώρο των μηχανών. Εκδηλώθηκε μικρή φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, όμως στη συνέχεια το γιοτ άρχισε να παίρνει νερά, να χάνει την πλευστότητά του και να γέρνει έντονα προς τη δεξιά πλευρά. Τα ακριβή αίτια και η αλληλουχία των τεχνικών βλαβών παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι εικόνες από το περιστατικό είναι εντυπωσιακές, καθώς το πολυτελές σκάφος φαίνεται να έχει πάρει μεγάλη κλίση προτού χαθεί σταδιακά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε από την Ακτοφυλακή της La Maddalena. Σύμφωνα με νεότερη ναυτιλιακή ενημέρωση, 12 από τους 14 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή, ενώ ο ιδιοκτήτης και ακόμη ένα άτομο παρέμειναν στο γιοτ μέχρι την άφιξη περιπολικού της Ακτοφυλακής, το οποίο τους περισυνέλεξε.

Και οι 14 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στον βυθό των νερών της Costa Smeralda

Το «Angiola II» κατέληξε ξαπλωμένο στο πλάι σε βάθος περίπου επτά μέτρων, σε μια περιοχή ανάμεσα στο νησί Cappuccini και το Capo Ferro.

Γύρω από το βυθισμένο σκάφος τοποθετήθηκαν ειδικά πλωτά φράγματα για να περιοριστεί ο κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν είχε καταγραφεί διαρροή καυσίμων, ωστόσο το ναυάγιο παρακολουθείται στενά.

Οι Αρχές και εξειδικευμένο συνεργείο προετοιμάζουν πλέον την επιχείρηση ανέλκυσης και απομάκρυνσης του γιοτ.

‼️ 30m Amer yacht Angiola sinks off the coast of Capo Ferro, Sardinia



The 29.6-metre Amer motor yacht Angiola sank on Tuesday evening, 11 August, in the waters between Poltu Quatu and Porto Cervo, off Capo Ferro on Sardinia's Costa Smeralda.



👀Find out more via:… pic.twitter.com/v3gWh1RNxF — SuperYacht Times (@sytreports) August 12, 2026

Ένα γιοτ σχεδόν 30 μέτρων με πέντε καμπίνες

Το «Angiola» κατασκευάστηκε από το ιταλικό ναυπηγείο Permare και καθελκύστηκε το 2020 ως το έκτο σκάφος της σειράς Amer F100. Έχει μήκος 29,6 μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει έως δέκα επισκέπτες σε πέντε καμπίνες, πέρα από τους χώρους του πληρώματος.

Το σκάφος, το οποίο στο παρελθόν είχε τις ονομασίες «The Limbo» και «Arsana», διαθέτει τέσσερις κινητήρες Volvo Penta και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα περίπου 26 κόμβων.

Το γεγονός ότι το γιοτ είχε αλλάξει πρόσφατα χέρια κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ασυνήθιστο. Αν και είχε κατασκευαστεί το 2020, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μόλις παραδοθεί στον νέο Ιταλό ιδιοκτήτη του έπειτα από πρόσφατη πώληση.

Η ιταλική Ακτοφυλακή διερευνά τώρα τι ακριβώς συνέβη στο μηχανοστάσιο και πώς μια αρχικά περιορισμένη φωτιά κατέληξε, μέσα σε λίγες ώρες, στη βύθιση ενός γιοτ αξίας εκατομμυρίων ευρώ.