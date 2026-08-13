Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων διά θαλάσσης από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή έχει προκαλέσει εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην επιχείρηση συμμετέχει πλωτό του Λιμενικού μαζί με εννέα ιδιωτικά σκάφη, ενώ προς τη Σίβηρη κατευθύνεται ακόμη ένα πλωτό μέσο προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην παραλία.

Στην επιχείρηση πρόκειται να συνδράμει και επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα μεταφοράς πολιτών σε ασφαλές σημείο.

Όλη η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Η κατάσταση στη Σίβηρη παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε διαδοχικά μηνύματα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών.

Νωρίτερα, είχαν δοθεί οδηγίες σε όσους βρίσκονταν στη Σίβηρη να κινηθούν προς Μόλα Καλύβα και αργότερα προς Κασσάνδρεια, ενώ μήνυμα εστάλη και για απομάκρυνση κατοίκων της Φούρκας προς Νέα Σκιώνη.

Η μεγάλη κινητοποίηση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς κάτοικοι και τουρίστες επιχειρούν να απομακρυνθούν από τις ζώνες που απειλούνται από τις φλόγες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά όσο το μέτωπο παραμένει ενεργό. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής που μετέδωσε η Ναυτεμπορική, στο σημείο επιχειρούσαν 142 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη είχαν διατεθεί συνολικά 16 εναέρια μέσα.

Η παράλληλη κινητοποίηση του Λιμενικού δημιουργεί πλέον και δεύτερο μέτωπο απομάκρυνσης πληθυσμού, αυτή τη φορά από τη θάλασσα, με στόχο να μεταφερθούν με ασφάλεια όσοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν εύκολα οδικώς από την παραλιακή ζώνη.