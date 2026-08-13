Με story που ανέβασε στα social media ο Μιχάλης Μπούσης, ιδιοκτήτης του ΟΦΗ, εξέφρασε τον σεβασμό του για τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΑΕΚ για τη στάση που κράτησαν στην απονομή του Σούπερ Καπ.

Η Ένωση ήταν το φαβορί αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, γνωρίζοντας την ήττα με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι μετά την ισοπαλία (2-2) στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Παρά την πίκρα που υπήρχε για το αποτέλεσμα όμως, τόσο η ομάδα σύσσωμη όσο και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, χειροκρότησαν θερμά τους νικητές κατά την απονομή του τροπαίου.

Μια πολύ όμορφη κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη και την οποία σχολίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ με story που ανέβασε στα social media, γράφοντας: «Μεγάλο σεβασμό στην ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο για την κλάση που έδειξαν μετά τον αγώνα».