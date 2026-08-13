Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας, όταν επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι.

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους, καθώς από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Τα σκάφη στα οποία προσέκρουσε το ιστιοφόρο ήταν ελλιμενισμένα και δεν επέβαιναν σε αυτά άτομα την ώρα του συμβάντος.

Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος του επιβατηγού-τουριστικού σκάφους προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση διερευνώνται από τη Λιμενική Αρχή.

Ο Κάλαμος βρίσκεται νοτιοανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας, και το λιμάνι του αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή σταθμό για ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής κατά τους θερινούς μήνες.