Ο Μεχντί Ταρέμι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, με τον Ιρανό επιθετικό να αποτελεί ακόμη μία περίπτωση που ξεκαθαρίζει άμεσα στον Πειραιά μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη περάσει στη διαδικασία επαναξιολόγησης του ρόστερ με βάση πλέον τις απαιτήσεις του Europa League και φυσικά του πρωταθλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μη συνεχίσει ο Ιρανός στράικερ στην ομάδα, ο οποίος ωστόσο με μία κίνησή του πριν από λίγα 24ωρα έδειξε ξανά πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι. Διαβάστε τι συνέβη στο Sportdog.gr