Η Μάντσεστερ Σίτι ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ρόδρι που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα και προσφέρει 120 εκατ. ευρώ στην Τσέλσι για τον Έντσο Φερνάντες.

Οι «πολίτες» έχουν ήδη χάσει τον Μπερνάρντο Σίλβα που υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης και έτοιμος για αποχώρηση είναι και ο Ρόδρι, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο να πάρει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα.

Η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη για την ομάδα του Μάντσεστερ και ο πρώτος στόχος της είναι ο Φερνάντες, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2032 με την Τσέλσι.

Για να πείσει, λοιπόν, τους Λονδρέζους να της πουλήσουν τον 25χρονο διεθνή Αργεντίνο χαφ, η Σίτι κατέθεσε πρόταση ύψους 120 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μερλό, συμπατριώτες του Φερνάντες, περιμένοντας την απάντησή τους.

Η Τσέλσι φέρεται να κοστολογεί με 140 εκατ. ευρώ τον Αργεντίνο μέσο, τον οποίο θέλει οπωσδήποτε ο Έντσο Μαρέσκα, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στην ομάδα του Λονδίνου.