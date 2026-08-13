Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώνονται τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, απαντά το Υπουργείο Παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι οι κρίσεις του δικαστηρίου αφορούν επιμέρους ζητήματα της διαδικασίας αδειοδότησης και όχι τη συνταγματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να χάσει το ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ επιβεβαιώνουν εκ νέου ότι ο νόμος 5094/2024 για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι συνταγματικός.

Όπως επισημαίνεται, το δικαστήριο επαναλαμβάνει τις κρίσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφορικά με τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού υπό τη συγκεκριμένη νομική μορφή.

Πού εντόπισε προβλήματα το ΣτΕ

Κατά την ερμηνεία του υπουργείου, οι λόγοι που οδήγησαν στην ακύρωση των τριών αδειών δεν αφορούν τον ίδιο τον νόμο, αλλά τον τρόπο εφαρμογής του σε συγκεκριμένα στάδια της διοικητικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, το ΣτΕ εντόπισε ζητήματα που σχετίζονται με:

την ανάγκη μεγαλύτερης εξειδίκευσης των κριτηρίων με τα οποία η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών,

τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που είχε συγκροτήσει η ΕΘΑΑΕ,

καθώς και τη μη έγκαιρη έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη συμμόρφωση με παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αντίθετα, σύμφωνα με το υπουργείο, απορρίφθηκε λόγος ακύρωσης που αφορούσε το κατά πόσο τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών είχαν πιστοποιηθεί από το μητρικό πανεπιστήμιο ή από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της χώρας όπου αυτό εδρεύει.

«Ζήτημα εφαρμογής και όχι του νόμου»

Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να διαχωρίσει σαφώς τις διοικητικές πλημμέλειες από το ζήτημα της νομιμότητας του θεσμού των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως τονίζει, οι αποφάσεις αφορούν «θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι ζητήματα που αφορούν τον νόμο», σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη διάκριση είναι κρίσιμη για την ερμηνεία των αποφάσεων.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου επιβεβαιώνουν και την αυστηρότητα του συστήματος αδειοδότησης και ελέγχου των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Άμεσες ενέργειες για συμμόρφωση

Το υπουργείο δηλώνει ότι τόσο το ίδιο όσο και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Τα ζητήματα που αφορούν την ΕΘΑΑΕ, τον ΕΟΠΠΕΠ και άλλες ανεξάρτητες ή αρμόδιες αρχές θα αντιμετωπιστούν από τους ίδιους τους φορείς στο πλαίσιο των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.

Τι θα γίνει με τους φοιτητές

Κεντρικό ζήτημα μετά τις αποφάσεις είναι η τύχη των φοιτητών που έχουν ήδη εγγραφεί στα συγκεκριμένα ιδρύματα.

Το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματά τους και να συνεχιστούν χωρίς διακοπή οι σπουδές τους.

«Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή», τονίζει χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακυρωτικών αποφάσεων.

Η συνέχεια αναμένεται πλέον να δοθεί στο διοικητικό επίπεδο, με την επανεξέταση των επίμαχων διαδικασιών και τη συμμόρφωση των αρμόδιων αρχών με τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.