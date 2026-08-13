Ο Ολυμπιακός έχει ως πρώτο στόχο για την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή τον Γκουστάβο Πουέρτα και είναι σε συζητήσεις με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ, καθώς ο παίκτης είναι θετικός πλέον.

Το όνομα του 23χρονου διεθνή Κολομβιανού χαφ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης της La Liga 2 την περασμένη σεζόν βοηθώντας τη Σανταντέρ να ανέβει στη La Liga, έχει έρθει στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» τις τελευταίες εβδομάδες.

Πρόκειται για μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, ενώ ενδεχόμενη απόκτησή του θα κοστίσει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, μετά και τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, στον Πειραιά είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για την ενίσχυση του ρόστερ.

Έτσι, ο Ολυμπιακός επιμένει στις συζητήσεις με τη Σανταντέρ, ποντάροντας και στο γεγονός ότι ο Πουέρτα είναι θετικός πλέον, σίγουρα πιο θετικός από ό,τι ήταν αρχικά, στο ενδεχόμενο μεταγραφής στην Ελλάδα, καθώς με τους «ερυθρόλευκους» θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους και φυσικά να εξασφαλίσει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες θα συνεχιστούν, με τον Ολυμπιακό να επιμένει παρά το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων, έχοντας πάντως κι άλλα ονόματα στη λίστα του για τη μεσαία γραμμή, για κάθε ενδεχόμενο.