Την πρόκριση για τον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εξασφάλισαν οι Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη, με την πρώτη να κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ.

Οι δύο Ελληνίδες κολυμβήτριες ήταν στον τελικό των 100μ. πεταλούδα στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι και το ίδιο έγινε και φέτος, έχοντας εξαιρετική παρουσία στον ημιτελικό.

Η Ντουντουνάκη με χρόνο 56.99 έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, τερμάτισε στη 2η θέση της δεύτερης σειράς των ημιτελικών και πέρασε στον τελικό έχοντας τον τρίτο καλύτερο χρόνο, ενώ η Δεμασιώτη με χρόνο 57,87 ήταν 5η στην ημιτελική σειρά και πέρασε στον τελικό έχοντας την 7η καλύτερη επίδοση.