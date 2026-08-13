Μια αγαπημένη συνήθεια χρόνων για πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές είναι να βάζουν «πλώρη» με τα ιδιωτικά τους σκάφη, τέτοιες ημέρες και λίγο πριν την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον Δεκαπενταύγουστο, για τα νησιά του Ιονίου, με την Κέρκυρα και την Ιθάκη να κλέβουν τα πρωτεία.

Ο λόγος εκτός από τις φυσικές ομορφιές που προσφέρουν αυτά τα νησιά, είναι το κλίμα που είναι πιο δροσερό, όπως και οι θάλασσες που τα περιβάλλουν, και δημιουργούν ένα τέλειο σκηνικό για καλοκαιρινές διακοπές, εν αντιθέσει με τα νησιά του Αιγαίου που «δέρνονται» αυτή την εποχή από τα μελτέμια και τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα αυτό το tip φαίνεται να ακολουθούν και πολλοί ξένοι μεγιστάνες που επισκέπτονται με τα σκάφη τους, την χώρα μας.

Για του λόγου το αληθές, σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί, κατέπλευσε και «έδεσε» στο παλαιό λιμάνι της Κέρκυρας η θαλαμηγός «Atlantis II» του εθνικού μας ευεργέτη Φίλιππου Νιάρχου μετά από μια σύντομη στάση που έκανε στην Ιθάκη χθες, ερχόμενη από τα Ιταλικά παράλια, όπου ο Έλληνας μεγιστάνας και ένας από τους κορυφαίους συλλέκτες έργων Τέχνη στον κόσμο, συνοδευόμενος από όλα τα παιδιά του ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Λίγο πιο πέρα από την θαλαμηγό «Atlantis II» έχει «δέσει» και το φουτουριστικό «YAS» του Σεΐχη Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, που έχει αναδειχθεί σε μεγάλο λάτρη της χώρας μας, μιας και από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού η θαλαμηγός που φέρει την υπογραφή του «Pierrejean Design Studio» έχει ταξιδέψει στα περισσότερα από τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, και τώρα συνεχίζει το ταξίδι της στα Επτάνησα με κορυφαίο προορισμό το νησί των Φαιάκων.