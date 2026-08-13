Τρεις ιταλικές ομάδες και συγκεκριμένα η Τορίνο, η Τζένοα και η Σασουόλο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τον Παναθηναϊκό.

Ο 29χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στους «πράσινους» και κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν υπήρχαν δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα για ενδιαφέρον από ομάδες της Serie A. Ενδιαφέρον που εξακολουθεί να υπάρχει.

Ο Καλάμπρια, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, αποτελεί στόχο της Τορίνο ενώ την περίπτωσή του εξετάζουν και οι Τζένοα και Σασουόλο, χωρίς πάντως να έχει γίνει προς το παρόν κάποια πρόταση στο «τριφύλλι».

Ο Ιταλός δεξιός μπακ δεσμεύεται μέχρι το 2028 με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση του γίνει και αναλόγως θα αποφασίσει.